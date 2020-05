Ważna zmiana dla podatników. Znamy nowy termin

JPK_VAT

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Dokument elektroniczny jest przesyłany do Ministerstwa Finansów.

Według MF, nowy JPK_VAT to ważne i potrzebne narzędzie analityczne. Jak podano, dzięki danym przesyłanym w nowej formule administracja będzie działać jeszcze precyzyjniej, a to oznacza lepszą ochronę uczciwych przedsiębiorców przed oszustami podatkowymi. Dodano, że nowy JPK_VAT to też odciążenie dla firm, dzięki niemu zniknie obowiązek składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K.