Milion świadczeń wypłaconych "przed terminem". ZUS wyjaśnia

Waloryzacja emerytur 2025. Wypłata "przed terminem"

Minimalna emerytura, renta 2025. Ile wyniosą po waloryzacji?

W wyniku waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna została podwyższona do kwoty 1878,91 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wynosi 1409,18 zł. Kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została zwiększona o 133,06 zł, co łącznie daje wartość 2552,39 zł. Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych. Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1893,41 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 654,48 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 348,22 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 522,33 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 312,71 zł. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2025 roku.