Podwyżki dla milionów emerytów i rencistów

Minimalna emerytura 2025. Ile wyniesie?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,5 procent. Obliczany jest on na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie. W wyniku waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna również zostanie podwyższona do kwoty 1878,91 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2025 r. wyniesie 1409,18 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 133,06 zł, co łącznie da wartość 2552,39 zł.