"Woda sięgała nam do szyi. Wszystko jest zniszczone"

Liczba śmiertelnych ofiar powodzi na pograniczu Indii i Bangladeszu wzrosła do blisko 40. Przez wielką wodą musiały uciec setki tysięcy ludzi. Zalanych jest wiele domów.

Po ulewnych opadach deszczu w północno-wschodnich Indiach i sąsiednim Bangladeszu doszło do powodzi i osunięć ziemi. W indyjskim stanie Tripura zginęły co najmniej 23 osoby, a ponad 65 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Większość zgonów została spowodowana osuwiskami.