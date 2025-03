W Egipcie odkryto duży grobowiec nieznanego faraona

"To nowy rozdział w badaniu tej dynastii"

- Ten grobowiec i grobowiec Seneb Kaja to najdawniejsze zachowane groby królewskie z malowanymi dekoracjami wnętrz - powiedział dziennikowi "New York Times" dr Josef Wegner z Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii w USA, który kierował amerykańską częścią ekipy archeologów. Wiadomość o odkryciu nowego grobu przekazało już w połowie marca Ministerstwo Turystyki i Starożytności Egiptu, ale "New York Times" opisał w czwartek nowe szczegóły znaleziska. - To nowy rozdział w badaniu tej dynastii - podkreślił Wegner. Dodał, że grobowiec został jeszcze w czasach starożytnych zrabowany i zamazano wówczas inskrypcje, które pozwoliłyby zidentyfikować pochowaną tam osobę.