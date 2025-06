Miliony ludzi objętych alarmami przed upałem

Około 200 milionów Amerykanów jest objętych ostrzeżeniami przed upałem. Alarmy przed spiekotą, które wydała Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS), dotyczą północno-wschodnich rejonów USA - od Minnesoty po Maine - a także stanów Arkansas, Tennessee, Luizjany i Missisipi. Wysoka temperatura, zagrażająca zdrowiu, a nawet i życiu, ma utrzymać się co najmniej do środy - podają lokalne media.

Temperatura odczuwalna przekroczyła 40 stopni

Niedziela była miejscami ekstremalnie gorąca. Temperatura odczuwalna w Pittsburghu wyniosła ponad 40 stopni Celsjusza, a w Columbus (Ohio) - około 40 st. C. Temperatura odczuwalna sięgnęła 39 st. C w Chicago oraz 38 st. C w Madison (Wisconsin).

Prognozy na kolejne dni przewidują jeszcze bardziej dotkliwe upały: w Filadelfii w poniedziałek termometry mogą wskazać nawet ponad 42 st. C. W Nowym Jorku w poniedziałek i we wtorek termometry mogą pokazać około 35 st. C, a w Bostonie oraz w Waszyngtonie we wtorek i środę - 37,7 st. C. Przy wysokiej wilgotności odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa.