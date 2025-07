Relacje Polek z Hawajów: znajomi śpią w samochodzie, córki u nas na podłodze

"Telefony zaczęły nam dzwonić"

Na Hawajach przebywa również pani Katarzyna. Opowiedziała o sytuacji na wyspie Maui po trzęsieniu ziemi. - Jesteśmy na wyspie Maui na Hawajach. Nasz domek jest położony na wzgórzu, dziewięć mil (około 14 kilometrów) od plaży oraz 30 minut jazdy od lotniska. To kawałek od dwóch najbardziej narażonych miejsc na wyspie - zaczęła. Dodała, że pierwsze komunikaty o ewakuacji otrzymali o godzinie 14.40. - Telefony zaczęły nam dzwonić. Na początku myśleliśmy, że to notyfikacja od Apple. Doczytaliśmy i okazało się, że zarządzono ewakuacje w związku z trzęsieniem ziemi w Rosji i ryzykiem wystąpienia fal tsunami. Włączyliśmy telewizor i zaczęliśmy śledzić przekazywane informacje. Co jakiś czas dostawaliśmy kolejne alerty na telefony. Do naszego domku dojechali przestraszeni znajomi z Zurychu, ich nocleg znajdował się przy samej plaży. Śpią w samochodzie, córki u nas na podłodze. Zobaczymy, co będzie jutro - mówiła pani Katarzyna. - Jutro przenosimy się do hotelu po drugiej stronie wyspy. Zobaczymy, czy w ogóle nam na to pozwolą. Liczymy, że się wszystko uspokoi. Prognozy fali się nie sprawdziły. Na początku informowano, że będzie miała cztery metry, później dwa do trzech, finalnie miała metr dwadzieścia. Słyszeliśmy, że w niektórych miejscach mieszkańcy do czwartego piętra musieli być ewakuowani. Pozostali zostali w domach. Zobaczymy, co będzie jutro - zakończyła.