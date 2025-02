Śnieg zasypał miasta. Obawiają się lawin

Nawet kilka metrów śniegu spadło w poniedziałek w kilku japońskich regionach położonych nad Morzem Japońskim. Według meteorologów w najbliższych dniach prognozowane jest ocieplenie, co spowoduje wzrost zagrożenia lawinowego. Władze zaapelowały do mieszkańców o ostrożność.

Według prognoz w najbliższych dniach nastąpi ocieplenie, co spowoduje wzrost zagrożenia lawinowego. Władze zaapelowały o ostrożność.

Szczyt opadów minął

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej opady śniegu powinny słabnąć. We wtorek temperatura ma wrócić do średniej lub nieznacznie ją przekraczać. W centrum Tokio i zachodnim japońskim mieście Fukuoka będzie 12 stopni Celsjusza, a w miastach Sendai i Osaka 10 st. C.