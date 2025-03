Pierwsza taka misja z Europy i eksplozja tuż po starcie

Rakieta testowa Spectrum, mająca na celu rozpoczęcie wynoszenia satelitów na orbitę z terytorium Europy, spadła na ziemię i eksplodowała niecałą minutę po starcie z norweskiego kosmodromu na wyspie Andøya w niedzielę po godzinie 12.30. Maszyna wpadła do morza.

"Pracowaliśmy na ten moment przez siedem lat"

- Celem był dzisiaj sam start i zebranie maksymalnej ilości danych o pracy naszej konstrukcji. Pracowaliśmy na ten moment przez siedem lat. Spectrum powstała jako własne, zaprojektowane od początku do końca wyłącznie przez nas przedsięwzięcie. To pierwszy z serii testowych lotów - powiedziała podczas transmisji internetowej Tina Schmitt z firmy Isar Aerospace.

Prototyp rakiety został wystrzelony w ramach misji "Going Full Spectrum". Docelowo pojazd ma wynosić na orbitę satelity badawcze i komercyjne. Dwustopniowa konstrukcja na niską orbitę okołoziemską ma dostarczyć ładunek o masie jednej tony, a na orbitę heliosynchroniczną 700 kilogramów. Maszyna liczy 28 metrów wysokości i dwa metry średnicy. Pierwszy stopień Spectrum napędza dziewięć silników, a drugi stopień - jeden silnik. Silniki w dużej części powstały w technologii druku 3D.

Starty przekładano kilkukrotnie

Początek misji przekładany był wielokrotnie. Pierwsze okno startowe wyznaczono na 20 marca, jednak kolejne zimowe sztormy na północnym Atlantyku zmusiły szefów projektu do przesunięcia startu. W niedzielę pogoda na wyspie Andøya była doskonała.

Centrum lotów kosmicznych Andøya położone jest na północ od norweskiego archipelagu Lofotów. Dotychczas wystrzeliwane były stamtąd wyłącznie rakiety suborbitalne. Misja "Going Full Spectrum" to pierwszy w historii start komercyjnej rakiety, która docelowo ma osiągnąć orbitę okołoziemską. Norweski kompleks jest dziś jedynym położonym w Europie, który umożliwia konkurencję w zakresie wysyłania komercyjnych statków kosmicznych z należącym do Elona Muska amerykańskim SpaceX.