Pożary na Półwyspie Bałkańskim. "Dobrze, że strażacy tu byli"

Wysoka temperatura powietrza, której doświadczają w ostatnich dniach mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego, sprzyja wybuchom pożarów. Ogień pojawił się we wtorek na zachodzie Bułgarii. Z żywiołem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Pożary pojawiły się także w Albanii i Kosowie.

Bułgaria szykuje się na bardzo gorący tydzień. We wtorek słupki rtęci w wielu rejonach kraju pokazały ponad 35 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach temperatura może sięgnąć nawet 40 st. C. Z tego powodu władze wydały ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju i zaleciły firmom, aby zapewniły pracownikom wodę.

Wybuchł pożar

Wysoka temperatura doprowadziła do wybuchu pożaru w gminie Konstinbrod na zachodzie kraju, nieopodal Sofii, stolicy Bułgarii. Lokalne władze przekazały, że ogień uszkodził co najmniej dziesięć nieruchomości i wymusił ewakuację mieszkańców. Z żywiołem walczyło 12 zastępów straży pożarnej. Władze gminy Kostinbrod ogłosiły częściowy stan wyjątkowy we wsiach Opicwet, Bezden i Bogjowci. Mieszkańcy okolic, w których szalał ogień, nie kryli swoich emocji.