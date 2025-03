Pożar doprowadził do paraliżu komunikacyjnego. "Nie jest pod kontrolą"

Ogień pojawił się w okolicach miasta Ofunato w prefekturze Iwate w środę, 26 lutego. Żywioł strawił do tej pory obszar o powierzchni ponad 2900 hektarów, co stanowi dziewięć procent całkowitej powierzchni miasta - podał w piątek japoński nadawca NHK. W wyniku pożaru zginęła jedna osoba, a ponad 4200 musiało się ewakuować.

Szacuje się, że uszkodzonych zostało co najmniej 78 budynków.

PAP/EPA/FIRE AND DISASTER MANAGEMENT AGENCY OF JAPAN

Trwa walka z pożarem w okolicy Ofunato PAP/EPA/FIRE AND DISASTER MANAGEMENT AGENCY OF JAPAN

Paraliż komunikacyjny

Pożar doprowadził do paraliżu komunikacyjnego w mieście Ofunato. Z powodu zagrożenia władze zamknęły większość dróg, wstrzymały też kursowanie pociągów i metra.

Na stacji Sakari w mieście Ofunato zawieszono kursowanie pociągów do pobliskiego miasta, co zmusiło podróżujących do korzystania z autobusów.