Musieli uciekać z domów przed świętami. "Ludzie nie są do końca pewni, co się wydarzy"

Do niedzieli płomienie ogarnęły swoim zasięgiem 34 tysiące hektarów, a linia ognia miała 250 kilometrów długości. Z żywiołem walczą setki strażaków, którzy mają do dyspozycji między innymi ponad 100 cystern oraz 25 samolotów gaśniczych.

Święta poza domem

- Ludzie nie są do końca pewni, co się wydarzy - powiedziała Karen Hyslop, burmistrz hrabstwa Northern Grampians.

- Na terenie parku Grampians wciąż jest dużo łatwopalnych materiałów, jest to dla nas spore wyzwanie na nadchodzące dni - powiedział Garry Cook, zastępca dyrektora Country Fire Authority, odnosząc się do pożaru. Dodał, że teren, w którym wybuchł pożar, jest trudno dostępny. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaatakować ogień z powietrza tam, gdzie jest to bezpieczne - tłumaczył.