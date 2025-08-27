Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

Trzy osoby zginęły w meksykańskim stanie Queretaro po gwałtownych ulewach, które w miniony weekend nawiedziły region. Wśród ofiar jest 19-latek. Został porwany przez nurt i odnaleziony w kanale wodnym. Woda uszkodziła ponad dwa tysiące domów.
Intensywne opady deszczu, które nawiedziły meksykański stan Queretaro w miniony weekend, przyniosły tragiczne skutki. Według informacji Komisji Lokalnej ds. Poszukiwania Osób, w wyniku gwałtownych powodzi zginęły trzy osoby. Wśród ofiar jest 19-letni mężczyzna, którego ciało znaleziono w kanale wodnym na zachodnich obrzeżach miasta - został porwany przez silny nurt.
Już w piątek, 22 sierpnia, tamtejsza Obrona Cywilna poinformowała o śmierci dwóch mieszkańców rejonu miasteczka Penuelas. Obie ofiary najprawdopodobniej zostały porwane przez wezbrane strumienie.
Meksyk. Ponad dwa tysiące domów zalanych
We wtorek władze stanowe rozpoczęły wypłatę bezpośredniej pomocy dla mieszkańców dotkniętych klęską. Poszkodowane rodziny otrzymują zarówno artykuły gospodarstwa domowego, jak i wsparcie finansowe.
Szacuje się, że ulewne deszcze uszkodziły około 2200 domów. Lokalne władze podkreślają, że realizują kompleksowy plan pomocy dla poszkodowanych przez żywioł. Jednocześnie apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż prognozy meteorologiczne przewidują kolejne intensywne opady w regionie.
Źródło: Once Noticias Digital
Źródło zdjęcia głównego: ENEX