Lawina błotna przyszła w nocy. Są zaginieni

Nawalny deszcz nawiedził stan Uttarakhand w północnych Indiach. Doprowadził do osunięcia ziemi i powodzi błyskawicznych. W lawinie błotnej całkowicie zniszczone zostały dwa domy, a kilkanaście kolejnych - poważnie uszkodzonych. Ekstremalne zjawiska pogodowe nasilają się wskutek zmieniającego się klimatu, a kolejne ulewy mogą jeszcze pogorszyć sytuację.

Nawalny deszcz w nocy z piątku na sobotę doprowadził do powstania powodzi błyskawicznych w stanie Uttarakhand. Według informacji przekazanych przez indyjskie służby, po godzinie 1 w nocy wystąpiła lawina błotna. Osuwisko zniszczyło dwa domy, a kolejne 10-12 budynków zostało uszkodzonych w dystrykcie Chamoli.

Żywioł powalił drzewa, a masy błota zeszły na budynki. Wyrzucone skały i ziemia całkowicie zablokowały część tras, utrudniając ruch drogowy i przeprowadzanie akcji ratunkowych.

- Około godziny 1-1.30 w nocy przez intensywny deszcz doszło do osunięcia się ziemi. Dwa domy zostały kompletnie zniszczone, a gruz dostał się do kilkunastu innych budynków. Podobna sytuacja miała miejsce w Dharali, tam także kilkanaście domów zostało częściowo zniszczonych przez napływające błoto. Jedna osoba została porwana przez wodę, a jedna kobieta wciąż znajduje się pod gruzami - przekazał Vinod Kumar Suman, sekretarz zarządzania kryzysowego.

Takich klęsk jest coraz więcej

Służby nadal prowadzą poszukiwania zaginionych i próbują dotrzeć do osób, które mogły zostać uwięzione przez zwały błota i kamieni. W okolicach Chamoli liczne odcinki dróg są zatarasowane przez osunięcia ziemi, a mieszkańcy sami oceniają skalę zniszczeń i usuwają skutki klęski żywiołowej.

Uttarakhand oraz inne regiony północnych Indii i Pakistanu od tygodni mierzą się z wyjątkowo intensywnym sezonem monsunowym. Skutkiem nagłych, gwałtownych opadów są liczne powodzie i osuwiska, w których życie straciły już setki ludzi. Władze apelują o ostrożność i śledzenie prognoz pogody.

Meteorolodzy ostrzegają, że zmiany klimatu zwiększają zarówno intensywność, jak i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych w tym regionie. Prognozy wskazują, że w najbliższych dniach utrzyma się wysokie ryzyko wystąpienia kolejnych ulew, powodzi oraz osuwisk. Eksperci zaznaczają, że sytuacja na subkontynencie indyjskim to jedno z najbardziej dramatycznych świadectw tego, do jakich katastrof prowadzi postępujące ocieplenie klimatu.

