Lało przez dwa dni. "Wszędzie zniszczone samochody, zalane domy"

Intensywne opady deszczu spowodowały zniszczenia w południowym Jemenie. Jak opowiadali mieszkańcy miasta Aden, były to jedne z najpoważniejszych podtopień, jakie pamiętają. Woda wdzierała się do domów i niszczyła samochody.

Mieszkańcy jemeńskiego miasta Aden zmagali się w poniedziałek z skutkami ulew, które od niedzieli męczą jeden z głównych portów kraju. Nagrania pokazują zalane ulice i zniszczone przez powódź samochody w dzielnicy al-Haswa.

- To pierwsze tak niszczycielskie powodzie. Wszędzie widzimy zniszczone samochody, zalane domy i wodę, która dostała się do ich wnętrza - opowiadał jeden z mieszkańców w rozmowie z agencją Reuters.

Nie jedyna powódź

Chociaż to pierwsza tak poważna powódź w dzielnicy al-Haswa, inne części Adenu mierzą się ze skutkami ulew od tygodnia. W zeszły wtorek intensywne opady zawitały do dzielnicy al-Mualla, zalewając domy i drogi. Kilka osób zostało rannych. Jak przekazał wtedy burmistrz Adenu Ahmed Hamid Lamlas, poszkodowani otrzymali pełną opiekę medyczną.

Trwająca od 11 lat wojna w Jemenie poważnie osłabiła infrastrukturę kraju. Potęguje to wpływ sezonowych powodzi na codzienne życie mieszkańców, którzy borykają się z brakiem dostępu do podstawowych usług.

Autorka/Autor:ast

Źródło: Reuters, Anadolu Ajansi