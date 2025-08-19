Zaspy gradu na ulicach. "Tak silnej burzy nie było tutaj od 20 lat"
Burza, podczas której wystąpiło silne gradobicie, nawiedziła hiszpańską prowincję Lleida. Ulice lokalnych miast i miejscowości zrobiły się białe, jakby nastała tam zima.
Gwałtowna burza przetoczyła się w poniedziałek po południu przed prowincję Lleida położoną w Katalonii w północno-wschodniej Hiszpanii. Wyładowaniom towarzyszył ulewny deszcz i silny wiatr. Ponadto wystąpiło silne gradobicie.
Ekstremalne warunki pogodowe spowodowały znaczne szkody w infrastrukturze w tym regionie. Szczególnie trudno było w mieście La Seu d'Urgell, gdzie na ulicach zalegały zaspy gradu. Lodowych kul było tak dużo, że mieszańcy musieli usuwać je za pomocą łopat i wiader.
- Tak silnej burzy nie było tutaj od 20 lat, odkąd mieszkam w La Seu d'Urgell - opowiadał David, pracownik miejskiego basenu, którego budynek został uszkodzony. - Woda wdarła się do szatni, sięgała prawie dwóch metrów - opisywał.
Źródło: ENEX, .eltiempo.es
Źródło zdjęcia głównego: ENEX