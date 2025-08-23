Na plażach znaleziono setki martwych pingwinów

23 sierpnia 2025, 20:08
Źródło:
PAP, Globo, Poder360
Ptaki większe i mniejsze

W ostatnim czasie na plażach w trzech gminach brazylijskiego stanu Sao Paulo znaleziono setki martwych pingwinów. Większość z nich to młode osobniki. Naukowcy nie znają jeszcze dokładnej przyczyny tak masowej śmierci zwierząt, ale są pewne hipotezy.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia 739 martwych pingwinów magellańskich znaleziono na plażach w trzech gminach stanu Sao Paulo: Cananeia, Iguape oraz Ilha Comprida na południowym wschodzie Brazylii.

Cytowani przez telewizję Globo biolodzy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić tajemniczego pomoru pingwinów, głównie młodych osobników. Pierwsze z nich zostały znalezione 15 sierpnia. Według biologa Alexa Ribeiro wśród możliwych przyczyn zagadkowego zjawiska jest brak pożywienia bądź pośrednie działanie człowieka, np. wplątywanie się zwierząt w sieci rybackie lub skażenie wody.

Martwe pingwiny na plaży. Przyczyna śmierci nie jest jasna

Z dotychczasowych ustaleń instytutu badawczego IPEC wynika, że wszystkie martwe zwierzęta to osobniki z gatunku pingwina magellańskiego (łac. Spheniscus magellanicus). Ich śmierć, jak dowodzą wstępne oględziny wyrzuconych na brzeg ciał, nastąpiła na morzu.

Brazylijscy biolodzy, którzy spodziewają, że w najbliższych dniach wzrośnie liczba martwych pingwinów na plażach stanu Sao Paulo, potwierdzili, że rozpoczęto już pierwsze sekcje zwłok zwierząt, aby ustalić przyczynę ich śmierci.

Autorka/Autor:dd

Źródło: PAP, Globo, Poder360

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/ipecpesquisas

ptakizwierzętaBrazylia
