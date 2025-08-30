Mieszkanka południowej Alaski w Stanach Zjednoczonych została poważnie ranna w wyniku ataku niedźwiedzia. Służby poszukują zwierzęcia i apelują do mieszkańców, by mieli się na baczności.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 5.45 czasu miejscowego w mieście Kenai, położonym na południowy zachód od Anchorage, największego miasta Alaski.

Niedźwiedź wlókł kobietę po drodze

36-letnia kobieta wyszła z domu pobiegać. Zdążyła oddalić się zaledwie kilkadziesiąt metrów od drzwi wejściowych, gdy zaatakował ją niedźwiedź. Zwierzę wyszło z sąsiedniej posesji i rzuciło się na nią, a następnie przeciągnęło drogą przez około 100 metrów na inną posesję - powiedział telewizji KTUU David Lorring, alaskański policjant zajmujący się dziką przyrodą.

Ranną kobietę odnalazł sąsiad, który zadzwonił na policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia i natychmiast odwieźli ją do szpitala w Anchorage. Jej stan jest obecnie nieznany.

Niedźwiedź brunatny (zdjęcie poglądowe) Shutterstock

Poszukiwania niedźwiedzia bezskuteczne

Stanowi i lokalni policjanci oraz zespół z Departamentu Rybactwa i Łowiectwa Alaski rozpoczęli poszukiwania niedźwiedzia, wspomagając się dronem. Pomimo ich wysiłków zwierzęcia nie udało się odnaleźć - poinformowała we wtorek policja. Dowody na miejscu zdarzenia sugerują, że był to niedźwiedź brunatny. Policjanci poinformowali, że poszukiwania będą kontynuowane i zalecili mieszkańcom zachowanie czujności.

Alaska uważana jest za krainę niedźwiedzi. Zamieszkują ją niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos), czarne (Ursus americanus) i polarne (Ursus maritimus). Ich liczebność szacuje się na ponad 130 tysięcy osobników. Mimo to ataki na ludzi zdarzają się bardzo rzadko. W latach 2000-2017 stanowa służba zdrowia zgłosiła 10 śmiertelnych ataków i 68 przypadków hospitalizacji z powodu urazów spowodowanych przez niedźwiedzie.

W lipcu w Anchorage doszło do dwóch oddzielnych przypadków poturbowania wspinaczy przez te zwierzęta, przez co władze zaleciły ostrożność i unikanie strumieni, gdzie żyją łososie. Rybami tymi chętnie żywią się niedźwiedzie.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

W przypadku napotkania niedźwiedzia, na przykład w lesie, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

