Mieszkanka południowej Alaski w Stanach Zjednoczonych została poważnie ranna w wyniku ataku niedźwiedzia. Służby poszukują zwierzęcia i apelują do mieszkańców, by mieli się na baczności.
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 5.45 czasu miejscowego w mieście Kenai, położonym na południowy zachód od Anchorage, największego miasta Alaski.
Niedźwiedź wlókł kobietę po drodze
36-letnia kobieta wyszła z domu pobiegać. Zdążyła oddalić się zaledwie kilkadziesiąt metrów od drzwi wejściowych, gdy zaatakował ją niedźwiedź. Zwierzę wyszło z sąsiedniej posesji i rzuciło się na nią, a następnie przeciągnęło drogą przez około 100 metrów na inną posesję - powiedział telewizji KTUU David Lorring, alaskański policjant zajmujący się dziką przyrodą.
Ranną kobietę odnalazł sąsiad, który zadzwonił na policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia i natychmiast odwieźli ją do szpitala w Anchorage. Jej stan jest obecnie nieznany.
Poszukiwania niedźwiedzia bezskuteczne
Stanowi i lokalni policjanci oraz zespół z Departamentu Rybactwa i Łowiectwa Alaski rozpoczęli poszukiwania niedźwiedzia, wspomagając się dronem. Pomimo ich wysiłków zwierzęcia nie udało się odnaleźć - poinformowała we wtorek policja. Dowody na miejscu zdarzenia sugerują, że był to niedźwiedź brunatny. Policjanci poinformowali, że poszukiwania będą kontynuowane i zalecili mieszkańcom zachowanie czujności.
Alaska uważana jest za krainę niedźwiedzi. Zamieszkują ją niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos), czarne (Ursus americanus) i polarne (Ursus maritimus). Ich liczebność szacuje się na ponad 130 tysięcy osobników. Mimo to ataki na ludzi zdarzają się bardzo rzadko. W latach 2000-2017 stanowa służba zdrowia zgłosiła 10 śmiertelnych ataków i 68 przypadków hospitalizacji z powodu urazów spowodowanych przez niedźwiedzie.
W lipcu w Anchorage doszło do dwóch oddzielnych przypadków poturbowania wspinaczy przez te zwierzęta, przez co władze zaleciły ostrożność i unikanie strumieni, gdzie żyją łososie. Rybami tymi chętnie żywią się niedźwiedzie.
Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?
W przypadku napotkania niedźwiedzia, na przykład w lesie, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
