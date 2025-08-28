Gdzie uważać na burze i ulewy. Alarmy IMGW wciąż w mocy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami, które mają pojawić się w części kraju w nocy oraz o poranku w sobotę. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

W wymienionych powiatach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami - silnym. Wysokość opadu wyniesie 30-50 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet do 60 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 23 w piątek i przestaną w niej być o godzinie 9 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, , w powiatach: elbląskim, Elbląg , braniewskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: grudziądzkim, , w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz , świeckim, chełmińskim, tucholskim, sępoleńskim, nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz , żnińskim;

lubuskim , w powiatach: krośnieńskim, świebodzińskim, międzyrzeckim;

wielkopolskim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniem wyższego stopnia;

dolnośląskim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniem wyższego stopnia;

opolskim, w powiatach: namysłowskim, kluczborskim, opolskim, , w powiatach: namysłowskim, kluczborskim, opolskim, Opole , brzeskim, nyskim, prudnickim, krapkowickim.

W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie 20-35 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad. Ostrzeżenia będą ważne najpóźniej do godziny 10 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

IMGW ostrzega również przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiecie siemiatyckim;

mazowieckim , w powiatach: sokołowskim, siedleckim, , w powiatach: sokołowskim, siedleckim, Siedlce , łosickim;

lubelskim ;

podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, lubaczowskim.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW