Tak będzie wędrować strefa opadów. Gdzie spadnie deszcz

W sobotę nad Polską przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Wędrować ma ona z zachodu na wschód. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, miejscami opady mogą być intensywne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Od południowej Finlandii, przez Polskę, po Bałkany rozciąga się południkowo bruzda niskiego ciśnienia ze strefą pofalowanego frontu chłodnego - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Rozdziela ona gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie od chłodniejszego, polarnego na zachodzie Polski.

Wędrówka opadów w sobotę

W strefie frontowej utworzył się niewielki niż, którego centrum w sobotę rano znajdowało się w rejonie Wrocławia. Niż ten wędrować ma w stronę Mazowsza i Podlasia. Związany z nim pas dużego zachmurzenia i opadów deszczu nad zachodnią, środkową i północną częścią kraju przemieszczać się ma na północny wschód. Za nią i za niżem postępować ma od południa kolejny pas deszczu i burz obejmujący w ciągu dnia regiony południowe i południowo-wschodnie kraju.

- Możliwe są miejscami intensywne opady deszczu w burzach - przekazała synoptyk. Podobnie jak w piątek, ze względu na charakter frontu i jego tendencję do "falowania", zjawiska będą miały zmienną intensywność.

Na poniższym nagraniu widać, jak będzie przemieszczać się strefa opadów.

Opady w sobotę Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl