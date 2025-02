Przepychanka wyżu i niżu. Pogoda na pięć dni

Najbliższy czas przyniesie przeważnie pogodną aurę. Bezchmurne niebo sprawi jednak, że spadki temperatury w nocy i nad ranem będą dość spore. Za dnia mróz nie powinien nam dokuczać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Elvira znad Rosji, który z północnego wschodu pcha w nasz rejon Europy zimne, suche masy powietrza kontynentalnego. Jednocześnie od zachodu napiera niż atlantycki, który tłoczy w głąb kontynentu łagodniejsze, cieplejsze masy powietrza znad południowej Europy.

- Na granicy tych dwóch mas powietrza utworzył się front atmosferyczny, wyrażony pasem dużego zachmurzenia rozciągającego się od Włoch, przez zachodnią Polskę, po Skandynawię - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że tym samym zachód naszego kraju pozostaje w cieplejszej masie powietrza polarnego, pozostałe regiony w dużo zimniejszej.

W kolejnych dniach wyż utrzyma się nad Rosją i wpłynie na pogodę w Polsce. - Jednak mocniej tłoczyć ma zimno w głąb Europy, więc temperatura spadnie - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl. W przyszłym tygodniu nocami odnotować możemy mróz miejscami rzędu -10/-7 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich jeszcze silniejszy. Popołudniami temperatura wzrastać ma do 3-5 st. C, ale tylko na zachodzie kraju.

Pod koniec tygodnia rosyjski wyż ustąpić ma miejsca niżom znad Arktyki, które przyniosą okresami opady śniegu. Zaciągną one kolejną porcję zimnego powietrza z północy.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie pogodną aurę, tylko na zachodzie kraju może się chmurzyć. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0-1 st. C na północnym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na zachodzie. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

We wtorek w całym kraju dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał ze wschodu. Na czwartek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Śląsku. Powieje wschodni i północny wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl