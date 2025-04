Pogoda na dziś, czyli wtorek 1.04. W pierwszy dzień kwietnia w części kraju przydadzą się parasole - spadnie niewielki deszcz. Termometry pokażą do 14 stopni, okresami powieje jednak dość silny wiatr.

We wtorek czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy kraju. Miejscami, głównie na południu i w centrum, wystąpią słabe opady deszczu rzędu dwóch litrów na metr kwadratowy.

Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Mazowszu i Podlasiu. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Warunki biometeo

Największą wilgotność we wtorek odnotujemy na południu kraju, przekroczy 90 procent. Im dalej na północ, tym będzie spadać, do 70 procent. Na krańcach południowych kraju odczujemy niekorzystny biomet, na pozostałym obszarze okaże się on neutralny.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku dzień okaże się pochmurny z większymi przejaśnieniami, początkowo niewykluczony jest jednak przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Wiatr nadciągnie z północy, będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1027 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek zapowiada się w Poznaniu pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, spadnie przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek spodziewamy się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Z północy nadciągnie umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 994 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl