Powrót burz i upału. Pogoda na 5 dni

Nadchodzące dni przyniosą powrót wysokiej temperatury. Wraz z nią pojawią się burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Weekend przyniesie pogodną aurę, termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, w strumieniu ciepłego powietrza napływającego znad Europy Zachodniej. Noc ze środy na czwartek będzie dość chłodna, temperatura spadnie miejscami poniżej 8-10 stopni Celsjusza.

Pogoda na czwartek

Czwartek będzie ciepły i pogodny - na zachodzie upalny i burzowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na Ziemi Lubuskiej. Strefa frontowa wieczorem wkroczy znad Niemiec, przynosząc późnym wieczorem liczne burze, miejscami o gwałtownym przebiegu. Pod koniec dnia spodziewamy się wzrostu zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu i burz na zachodzie kraju. Lokalnie istnieje ryzyko silnych wyładowań z ulewnym deszczem o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. Może też sypnąć gradem. Wiatr w czasie burz w porywach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.

Następnie strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego przemieszczać się będzie w czwartkową noc z zachodu na wschód kraju, stopniowo tracąc na aktywności.

W piątek spodziewamy się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz przelotnych opadów deszczu. Lokalnie na wschodzie oraz południu kraju możliwe są słabe burze. Termometry wskażą maksymalnie od 20-21 st. C na Suwalszczyźnie do 25-26 st. C na Podkarpaciu. Powieje dość silny i porywisty wiatr, północno-zachodni, który osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Przyjdzie ocieplenie

W sobotę będzie dość pogodnie. Nie spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20-21 st. C na północnym wschodzie do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany. Na wschodzie w porywach będzie dość silny, północno-zachodni.

Od niedzieli, za sprawą napływu ciepłych mas powietrza zwrotnikowego znad południowo-zachodniej Europy, znów będzie zdecydowanie cieplej. Drugi dzień weekendu zapowiada się pogodnie. Lokalnie, w szczególności na południu kraju, możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 21-22 st. C na północnym wschodzie do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, na północy i wschodzie w porywach dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas pogodna aura. Opady deszczu nie są tego dnia prognozowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 23-24 st. C na Suwalszczyźnie do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventkusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl