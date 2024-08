Ponad połowa Polski objęta ostrzeżeniami przed skwarem

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 34 stopni Celsjusza, a termometry w nocy pokażą minimalnie 18-20 st. C.

W większości województw ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w niedzielę. W woj. lubelskim (w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim) oraz w woj. podkarpackim (w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim i Przemyśl) alarmy pozostaną w mocy do godz. 19 we wtorek.