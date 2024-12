Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju miejscami pojawią się słabe opady deszczu, na południu i wschodzie deszczu ze śniegiem. Na pogórzu i w górach spadnie do 2 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza w pasie od Kaszub i Kujaw, przez centrum kraju, po Wyżynę Śląską, do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej i 3-4 st. C nad samym morzem. Wiatr powieje na ogół z kierunków północnych, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - wtorek, 24.12

Wigilia będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu, na południu i południowym wschodzie deszczu ze śniegiem, a na pogórzu i w górach - śniegu do 2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Lubelszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Wiatr na ogół będzie północny, słaby i umiarkowany.