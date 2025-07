Na kilka dni zapomnimy o upale. Pogoda na pięć dni

Nadchodzące dni będą bardzo ciepłe, ale nie upalne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni Celsjusza. W części kraju dominować będzie umiarkowane zachmurzenie z opadami deszczu. Niewykluczone są też burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostanie w zasięgu układu niskiego ciśnienia Isaac z centrum ulokowanym nad Danią, w strumieniu chłodnego powietrza polarnego, morskiego o równowadze chwiejnej. Oznacza to przewagę zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie również słabymi, krótkotrwałymi burzami.

Nad naszym krajem będziemy mogli wyróżnić dwie strefy pogodowe. Północno-zachodnia Polska znajdzie się w zasięgu frontu okluzji z dużym i całkowitym zachmurzeniem, opadami deszczu i porywistym wiatrem. Z kolei w południowej i południowo-wschodniej części kraju dominować będzie pogodna aura, bez opadów.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda środę, czwartek i piątek

Środa na północnym zachodzie przyniesie pochmurną aurę z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie zmienne ze słabymi przelotnymi opadami do 5 l/mkw. Według prognoz istnieje ryzyko pojawienia się słabej burzy z opadami do 5-15 l/mkw. Padać nie powinno jedynie na południu i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

W czwartek będzie pogodnie z przelotnymi opadami deszczu na północy oraz w drugiej części dnia w rejonie Małopolski i Podkarpacia. Może pojawić się burza. Na termometrach zobaczymy od 23-24 st. C na północy do 26-28 st. C na południu. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr.

Zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami - taka aura czeka nas w piątek. Termometry pokażą maksymalnie od 24-25 st. C na północy do 26-27 st. C na południu i w centrum. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Pogoda na weekend

W sobotę na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie, zwłaszcza na południu, wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-26 st. C na północy do 26-28 st. C na południu i w centrum. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Niedziela również przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie (zwłaszcza na południu i w centrum) z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy od 24-26 st. C na zachodzie do 26-28 st. C na wschodzie i w centrum. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl