Pogoda na jutro, czyli wtorek, 5.08. W nocy na niebie pojawi się sporo chmur, z których będzie przelotnie padać. W części kraju może także silniej zawiać. We wtorek nadal dominować będzie pochmurna aura z opadami. Na termometrach zobaczymy do 28 stopni Celsjusza.

Najbliższa noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie i północy kraju okresami duże z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą minimalnie od 11 st. C na Wyżynie Śląskiej i Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 5.08

We wtorek na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie, północy i w centrum kraju wystąpią okresami opady deszczu do 10-30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Kaszubach i Warmii, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Na północy w porywach wiejący z prędkością do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do ponad 80 procent. Na zachodzie i w centrum kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z kolei na wschodzie i krańcach wschodnich warunki biometeorologiczne będą neutralne i korzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zbliżająca się noc w Warszawie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Pod wieczór mieszkańcom Warszawy przydadzą się parasole. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek na niebie dominować będzie zachmurzenie na ogół duże, a okresami może padać deszcz. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-70 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zbliżająca się noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, które przyniesie przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami może padać deszcz. Termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 23 st. C Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna noc z temperaturą minimalną wynoszącą 12 st. C. Powieje zachodni i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, a pod wieczór deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

