Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Okresami spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od środkowego Pomorza i Kaszub, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Śląsk spodziewane są burze z opadami do 30-50 l/mkw., lokalnie w burzy możliwe są większe sumy. Do rana nie popada tylko na Podlasiu i Mazurach . Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 14-15 st. C w centrum kraju, po 16-17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, dochodzący do 90-100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro, czyli na środę, 15 lipca

W środę niebo nad Polską spowiją chmury. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 l/mkw., w burzach na Mazurach, Podlasiu oraz w Karpatach spadnie do 20-40 l/mkw. Po południu opady deszczu do 10-30 l/mkw. prognozowane są na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku możliwe są burze. Nie popada w pasie od środkowego Pomorza, przez centrum kraju, po Kielecczyznę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Warmii, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie, na wschodzie okresami dość silnie, w burzach nawet do 90 km/h.