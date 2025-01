Pogoda na jutro, czyli na sobotę 4.01. W nocy ściśnie mróz i będzie sypał śnieg. Dzień również przyniesie części kraju opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 1 stopień Celsjusza.

Noc przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym okresami wystąpią opady śniegu do 2 centymetrów, na wschodzie i południu kraju - do 5 cm. W górach może spaść nawet 8-10 cm śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Kaszubach, Kujawach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach na północy i wschodzie będzie się rozpędzał do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 4.01

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Miejscami na Wybrzeżu oraz początkowo na Podlasiu i południowym wschodzie kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Na północy i wschodzie porywy mogą osiągać prędkość do 50-60 km/h.

Warunki biometeo - sobota, 4.01

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-80 procent. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą korzystne, tylko na południu i zachodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Początkowo w nocy i nad ranem wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie szybko rośnie, o północy sięgnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna sobota z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie, możliwe są rozpogodzenia. Poza tym przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy -4 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie szybko rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -1 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Poza tym przelotnie popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie szybko rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Początkowo pojawią się opady śniegu. Termometry wskażą -2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie szybko rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna sobota z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie z opadami śniegu, przejściowo dość obfitymi. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie szybko rośnie, o północy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na sobotę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, początkowo możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 994 hPa.

