Pogoda na jutro. Chłodna noc przyniesie w części kraju słaby deszcz. Poniedziałek 25.08 zapowiada się z kolejną porcją opadów, lokalnie mogą pojawić się burze. Wciąż będzie chłodno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie przechodzić będzie od małego i umiarkowanego na południowym zachodzie do dużego i przejściowo całkowitego na północnym wschodzie wraz ze słabnącymi przelotnymi opadami deszczu (rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy). Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w Łodzi i Kielcach do 8-9 st. C w przeważającej części kraju. Lokalnie przy rozpogodzeniach i bezchmurnym niebie, szczególnie w rejonie górskim, temperatura może być jeszcze niższa, do 4-6 st. C, a przy gruncie w okolicach i lekko poniżej 0 st. C. Umiarkowany wiatr powieje przeważnie z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.08

W poniedziałek na północny wschód od umownej linii Koszalin-Warszawa-Lublin zachmurzenie okaże się duże i przejściowo całkowite z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-7 l/mkw. Miejscami, szczególnie na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, pojawią się intensywniejsze opady do 10-20 l/mkw. oraz lokalne burze. Na pozostałym obszarze kraju będzie dość pogodnie, zachmurzenie okaże się kłębiaste, przeważnie umiarkowane, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 15-17 st. C na północnym wschodzie, przez 19 st. C w centrum, do 20-21 st. C na południu. Temperatura odczuwalna wyniesie od 10 do 15 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany do okresowo dość silnego, jego prędkość wyniesie max. 40-50 kilometrów na godzinę. W zasięgu chmur opadowych oraz podczas burz możliwe są porywy do nawet 60-80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Największą wilgotność w poniedziałek, przekraczającą 90 procent, odnotujemy na północnym wschodzie Polski. W części południowo-zachodniej będzie najniższa, osiągnie tam wartość w granicach 50 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet na ogół okaże się niekorzystny.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane, bez opadów. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek zachmurzenie okaże się przeważnie umiarkowane, jednak okresowo możliwy jest wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Wiatr będzie dość silny i porywisty, powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie na ogół będzie przeważnie umiarkowane, padać nie powinno, choć nie można jednak wykluczyć przejściowego wzrostu zachmurzenia do dużego i wystąpienia słabego deszczu. Temperatura spadnie do 10-11 st. C. Wiatr okaże się dość silny lub umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie zachmurzenie duże do przejściowo całkowitego, wraz przelotnymi opadami deszczu, które będą słabe lub okresowo umiarkowane, nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Nadciągnie umiarkowany lub dość silny, zachodni lub północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniem upłynie pod znakiem przeważnie umiarkowanego zachmurzenia oraz braku opadów. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie zachmurzenie umiarkowane, a przejściowo duże, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany lub okresowo dość silny, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, padać nie powinno. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek upłynie pod znakiem przeważnie umiarkowanego zachmurzenia, jednak okresowo możliwy jest wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, padać nie powinno. Temperatura spadnie do 9 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie przeważnie umiarkowane zachmurzenie i brak opadów. Temperatura wzrośnie do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl