Pogoda na noc

W nocy dopisze pogodna aura. Jedynie na południowym wschodzie Polski wystąpi duże zachmurzenie oraz silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 100-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.