Pogoda na jutro, czyli czwartek 19.06. Noc zapowiada się raczej spokojnie - parasole przydadzą się tylko w kilku regionach. Czeka nas wyjątkowo chłodne Boże Ciało. W większości Polski na termometrach zobaczymy około 20 stopni Celsjusza, a w części kraju będzie silnie wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w większości kraju pojawią się chmury, ale opady nie są spodziewane. Popadać może jedynie przejściowo i tylko miejscami w południowej Polsce. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 16 st. C na południu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, na północy silniejszy, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 19.06

W zachodniej Polsce Boże Ciało przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Gorsze warunki spodziewane są na wschodzie, gdzie zachmurzenie ma okresowo wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na krańcach północno-wschodnich w godzinach popołudniowych i wieczornych może pojawić się burza.

Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, przez 21 st. C w centralnej Polsce do 24 st. C w Małopolsce. Północno-zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, na północy oraz w zasięgu możliwych burz silny z porywami do 60-75 km/h, punktowo nawet 80-85 km/h. Z uwagi na silny wiatr temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa niż ta zmierzona.

Pogoda na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent w pasie centralnym do ponad 90 procent na południowo-wschodnich krańcach. W północnej Polsce odczujemy chłód, a na południu - komfort termiczny. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystąpi zachmurzenie od umiarkowanego do okresowo dużego, ale nie będzie padać. Słupki rtęci spadną do 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia w stolicy zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresowo duże. Nie powinno padać. Termometry w Warszawie wskażą do 21 st. C. Wiatr okaże się zachodni i północno-zachodni, dość silny, w porywach sięgający 40-60 km/h. Ciśnienie ma początkowo spadać, w południe wyniesie 1002 hPa, a w drugiej części dnia zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie w nocy będzie małe i umiarkowane. Nie będzie opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 12 st. C. Wiatr powieje z zachodu i będzie dość silny do umiarkowanego. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie zapowiada się przeważnie umiarkowanie, choć okresowo wzrośnie do dużego. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C, ale odczuwalna ma być znacznie niższa. Wiatr z zachodu i północnego-zachodu okaże się dość silny i w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1017 hPa, a w drugiej części dnia zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, okresowo duże. Opady nie są spodziewane. Termometry pokażą 14 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W dzień w Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, które okresowo może przechodzić w umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C, choć odczuwalna temperatura będzie o kilka stopni niższa. Powieje wiatr z północnego zachodu, który w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1009 hPa, a w drugiej części dnia zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie sporo chmur. W drugiej części nocy możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr powieje z różnych kierunków, będzie umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu na niebie zagoszczą chmury i może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie początkowo będzie małe, ale w ciągu nocy wzrośnie do umiarkowanego i przejściowo dużego. Nie powinno jednak padać. Minimalna temperatura wyniesie 16 st. C. Powieje słaby wiatr z różnych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Niebo w Krakowie spowije w czwartek sporo chmur, a miejscami może przelotnie popadać. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 40-50 km/h. Ciśnienie będzie początkowo spadać, w południe wyniesie 991 hPa, a w drugiej części dnia zacznie rosnąć.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl