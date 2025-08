We wtorek na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie, północy i w centrum kraju wystąpią okresami opady deszczu do 10-30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Kaszubach i Warmii, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Na północy w porywach wiejący z prędkością do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h.