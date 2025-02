We wtorek rano wystąpią liczne mgły i zamglenia. Na zachodzie i Pomorzu dominować będzie pochmurna aura, okresami spadnie słaby deszcz do dwóch litrów na metr kwadratowy. Poza tym w ciągu dnia pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.