W środę na północnym zachodzie prognozowane są umiarkowane, ciągłe opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski popada jedynie słaby, przelotny deszcz o sumie od 1 do 5 l/mkw. Ponadto spodziewane są słabe burze, w trakcie których spadnie od 5 do 15 l/mkw. Nie będzie padać tylko na południu i południowym wschodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18-20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na południu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny.