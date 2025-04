W środę na południu i zachodzie kraju będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze Polski początkowo wystąpi duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami w ciągu dnia. Lokalnie przelotnie popada, ale słabo. Na Mazowszu oraz Podlasiu mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, na wschodzie w porywach dość silny, osiągnie prędkość do 40 kilometrów na godzinę.