Pogoda na dziś. Poniedziałek 25.08 zapowiada się z temperaturą dochodzącą maksymalnie do 20-21 stopni Celsjusza. W części kraju popada deszcz, niewykluczona jest też burza.

Na północny wschód od umownej linii Koszalin-Warszawa-Lublin zachmurzenie będzie duże i przejściowo całkowite z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-7 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, szczególnie na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, pojawią się intensywniejsze opady do 10-20 l/mkw. oraz miejscowe burze. Na pozostałym obszarze kraju będzie dość pogodnie, zachmurzenie okaże się kłębiaste, przeważnie umiarkowane, padać nie powinno.

Na termometrach zobaczymy od 15-17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 19 st. C w centrum, do 20-21 st. C na południu. Temperatura odczuwalna wyniesie od 10 do 15 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany do okresowo dość silnego. Jego prędkość wyniesie maksymalnie 40-50 kilometrów na godzinę. W zasięgu chmur opadowych oraz podczas burz możliwe są porywy do nawet 60-80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Największą wilgotność przekraczającą 90 procent odnotujemy na północnym wschodzie Polski. W części południowo-zachodniej będzie najniższa, osiągnie tam wartość w granicach 50 procent. W całym kraju w poniedziałek odczujemy chłód, a biomet na ogół okaże się niekorzystny.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie będzie przeważnie umiarkowane, jednak okresowo możliwy jest jego wzrost do dużego, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Powieje dość silny i porywisty wiatr, powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku spodziewane jest zachmurzenie duże do przejściowo całkowitego, wraz przelotnymi opadami deszczu, które będą słabe lub okresowo umiarkowane. Nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Temperatura wyniesie maksymalnie 18-19 st. C. Powieje umiarkowany lub dość silny, zachodni lub północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, a przejściowo dużego, padać jednak nie powinno. Na termometrach zobaczymy do 18-19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany lub okresowo dość silny, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w poniedziałek będzie dominować umiarkowane zachmurzenie, jednak okresowo możliwy jest jego wzrost do dużego. Temperatura osiągnie maksymalnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się przeważnie z umiarkowanym zachmurzeniem i brakiem opadów. Na termometrach zobaczymy do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl