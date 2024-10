W piątek pogodnie od samego rana będzie jedynie na zachodzie kraju. W pozostałej części Polski wystąpi pochmurna aura z silnymi zamgleniami i mgłami. Miejscami na północnym wschodzie mgły mogą się utrzymywać się nawet do południa. Kiedy ustąpią, przyjdą rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.