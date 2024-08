Piątek przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, wschodzie, południu i południowym zachodzie Polski spodziewane są przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy, miejscami pojawią się burze. Na termometrach zobaczymy w cieniu od 28-29 stopni Celsjusza na Pomorzu i Warmii, przez 32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, a w burzach - silny.