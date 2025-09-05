Pogoda na dziś, czyli na piątek, 05.09. Nad ranem w wielu miejscach widzialność ograniczą mgły. W piątek w części Polski prognozowane są przelotne opady i burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego. Okresami, głównie po południu, spodziewane są opady deszczu do 10-40 litrów na metr kwadratowy. Na południu, wschodzie i w centrum kraju zagrzmi, lokalnie burze mogą być gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na wschodzie. Wiatr, wiejący z południa i zachodu, będzie słaby i umiarkowany, ale w burzach silny.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biomteo w piątek

Wilgotność powietrza największa będzie na zachodzie, gdzie wyniesie co najmniej 80 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne. Odczujemy komfort termiczny, ale będzie też parno.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Do południa w Warszawie będzie pogodnie, później pojawi się więcej chmur kłębiastych i spadnie przelotny deszcz. Pod wieczór może wystąpić burza. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany, a w burzy - silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek do południa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie. Później pojawi się więcej chmur kłębiastych. Towarzyszyć im będzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, a także spadnie przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 27 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Spadnie również przelotny deszcz. Może również pojawić się burza. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a w burzy silny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Spadnie również przelotny deszcz, a po południu może pojawić się burza. Temperatura maksymalna nie przekroczy 28 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany, a w burzy silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl