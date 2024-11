Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu o natężeniu 2-10 l/mkw. Niewielkie przejaśnienia możliwe są jedynie na południu i lokalnie w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach okaże się dość silny, południowo-zachodni, od północny skręcający na północno-zachodni. Na południu i zachodzie może osiągać prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.