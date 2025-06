Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju do 24 st. C w Małopolsce. Powieje północno-zachodni, dość silny wiatr z porywami do 40-60 kilometrów na godzinę, w regionach północnych i burzach silny z porywami do 60-75 km/h, punktowo nawet 80-85 km/h. Temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa niż ta zmierzona. Na północy osiągnie jedynie 10-14 st. C, w centrum 15-18 st. C, a jedynie na południu odczujemy 19-20 st. C.