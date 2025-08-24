Pogoda na 16 dni: upał na sam koniec wakacji

Gwałtowny skok temperatury nastąpi już w ciągu kilku dni. Na jak długo zawita do nas ciepło? Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Zanim jednak odwiedzi nas gorąco z południa, to póki co mamy wizytę zimna z północy. Ochłodzenie, które wszyscy odczuliśmy w czasie weekendu spowodowane jest obecnością niżu na wschodzie kontynentu i wyżu na zachodzie, który odgrywa rolę blokady, zatrzymując na razie napływ ciepłego powietrza w nasze strony Europy.

Wyż ten jednak niedługo zmieni swoje położenie i kształt co sprawi, że gorące powietrze płynące obecnie po jego zachodniej stronie zostanie skierowane do centrum Europy, gdzie jeszcze teraz dociera chłód ze Skandynawii (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia będzie jeszcze niezbyt ciepło, bo w wielu miejscach poniżej 20 stopni Celsjusza, ale od środy czeka nas gwałtowne i duże ocieplenie. Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, w czwartek oraz w piątek będzie upalnie, do 32 stopni. Po kilku gorących dniach od niedzieli temperatura obniży się i już nie będzie przekraczać 25 stopni.

Następnie, w pierwszej dekadzie września, na północy Polski będzie przeważnie około 20 stopni, a w pozostałych regionach do 23, 24 stopni, a czasem nawet 25 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl