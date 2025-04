Pogoda na 16 dni: lato tydzień po zimie

Pogoda na 16 dni

Przed nami ciepły tydzień, a najwyższa temperatura, bo sięgająca aż 25 stopni Celsjusza (lokalnie nawet 26 st. C), będzie tuż przed świętami. Później, już w czasie Wielkanocy, aż tak ciepło nie będzie, ale mimo to na wschodzie i na południu kraju możemy spodziewać się 20-21 st. C. W tym samym czasie w zachodniej części kraju i nad morzem będzie nie więcej niż 14-15 st. C. Następnie, po świętach, czeka nas ochłodzenie, które najbardziej będzie odczuwalne w północnej Polsce - tu ma być 12-13 st. C, a w tym samym czasie południowe regiony kraju mogą liczyć na 17-18 st. C.