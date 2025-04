IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju we wtorek rano spodziewane są dalsze opady śniegu - lokalnie może spaść nawet 10 centymetrów śniegu. Nocami wciąż czekają nas natomiast przymrozki.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady śniegu

Prognozuje się opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do nawet 10 centymetrów. Alarmy ważne będą do godziny 11 we wtorek.