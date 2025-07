Aż drugi stopień ostrzeżeń IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem. Ulewom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, możliwy jest także grad.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Alarmy drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, białogardzkim, świdwińskim, szczecineckim.

W wymienionych powiatach prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 70 l/mkw. Lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Największa intensywność opadów będzie w nocy i rano.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 17 we wtorek i przestaną obowiązywać o godzinie 11 we środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfickim, łobeskim, drawskim, złotowskim, wałeckim;

pomorskim , w powiatach: słupskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kartuskim, kościerskim, gdańskim, starogardzkim, tczewskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowickim, gnieźnieńskim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim, Olsztyn, szczycieńskim;

mazowieckim, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, żuromińskim, płońskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim.

W wymienionych powiatach prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, od 25 do 40 l/mkw. Lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim, wschodniej części województwa pomorskiego i wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 17 we wtorek i przestaną obowiązywać o godzinie 11 we środę. W województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim, we wschodniej i centralnej części województwa pomorskiego oraz wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia będą w mocy od północy i przestaną w niej być o godzinie 14 we środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

- podlaskim;

- warmińsko-mazurskim;

- mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, makowskim, ostrowskim;

- pomorskim, w powiatach: Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdańskim, tczewskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

- zachodniopomorskim, w powiatach: choszczeńskim, myśliborskim, gryfińskim, pyrzyckim, Szczecin, polickim, stargardzkim, goleniowskim, kamieńskim, Świnoujście;

- lubuskim;

- dolnośląskim;

- opolskim;

- wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim, obornickim, nowotomyskim, poznańskim, Poznaniu, wrzesińskim, średzkim, śremskim, jarocińskim, pleszewskim, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, gostyńskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

- łódzkim, w powiecie wieruszowskim;

- śląskim, w powiatach: lublinieckim, tarnogórskim, gliwickim, raciborskim, wodzisławskim, gliwickim, Gliwice, rybnickim, Rybnik, będzińskim, Piekary Śląskie, Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Jaworzno, żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim, pszczyńskim, Żory, bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim, Tychy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Dąbrowa Górnicza;

- małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim;

W powyższych powiatach spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 l/mwk. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Może spaść nieduży grad.

W województwie podlaskim, wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i w powiecie ostrowskim w województwie mazowieckim ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 we wtorek i przestaną obowiązywać o godzinie 20 tego samego dnia. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim alerty są w mocy od godziny 14 we wtorek i przestaną w niej być o północy. W pozostałych powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz w województwie pomorskim ostrzeżenia zaczną obowiązywać od północy i przestaną obowiązywać o godzinie 14 we środę. W powiatach suskim, nowotarskim, nowosądeckim i tatrzańskim w województwie małopolskim zagrożenie prognozowane jest od godziny 12 we wtorek, a ma ustąpić o północy.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:jzb,kp/ast

Źródło: IMGW