Tu ma mocno padać. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegają przed intensywnymi opadami. Miejscami może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Sprawdź, gdzie warto mieć się na baczności.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali..
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyckim, oleckim, gołdapskim.
W tych powiatach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Może spaść do około 30 l/mkw. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 20 w niedzielę i przestaną w niej być o godzinie 8 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
