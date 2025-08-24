Tu ma mocno padać. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegają przed intensywnymi opadami. Miejscami może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Sprawdź, gdzie warto mieć się na baczności.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyckim, oleckim, gołdapskim.

W tych powiatach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Może spaść do około 30 l/mkw. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 20 w niedzielę i przestaną w niej być o godzinie 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: IMGW