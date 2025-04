Do Polski wkraczają fronty atmosferyczne. Będzie padać i grzmieć

- Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z niżami Christian i Darius znad Atlantyku - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Do naszego rejonu kontynentu płyną masy ciepłego i łagodnego powietrza z południa. Od zachodu i południa dodatkowo wkraczają do Polski fronty atmosferyczne, na których rozwijać się będą chmury kłębiaste, niosące przelotne opady deszczu i burze. Nie zostaną one jednak z nami na długo.