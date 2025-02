Zorza polarna rozświetliła niebo na północy kraju

Kolorowe, tańczące światła pojawiły się w poniedziałkowy wieczór nad Dębkami (województwo pomorskie). Była to zorza polarna .

Zorza polarna

"Miałam możliwość upolowania jej w Dębkach. (...) Spektakl trwał mniej więcej od godziny 19.30 do 21.30, kiedy to zaczęła jednocześnie słabnąć i chować się za chmurami" - napisała Reporterka24, @marzka44.

Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach" przekazał, że była to słaba zorza. "Za słaba, by wszczynać alert dla całej Polski, ale wystarczająca, by ktoś z aparatem nad morzem był wystanie ją uchwycić" - poinformował.