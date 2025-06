Niebo zaiskrzyło. Obłoki srebrzyste nad Polską

Obłoki srebrzyste - jak je obserwować?

Obłoki srebrzyste należą do chmur mezosferycznych - najwyższych, jakie można dostrzec z powierzchni Ziemi. Warunki sprzyjające ich obserwacji występują późną wiosną i latem w okolicach zmierzchu lub świtu, kiedy słońce znajduje się od 6 do 16 stopni poniżej horyzontu. W przypadku półkuli północnej okres ich obserwacji zaczyna się w połowie maja i trwa do końca sierpnia.